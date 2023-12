Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 4 décembre à l'aéroport international de Wattay, à la signature d'un accord de coopération intégrale entre Vietjet Air du Vietnam et Lao Airlines . Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 4 décembre à l'aéroport international de Wattay, à la signature d'un accord de coopération intégrale entre Vietjet Air du Vietnam et Lao Airlines et à l'annonce d'une nouvelle ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville du Vietnam et la capitale Vientiane du Laos.

Dans le cadre de cet accord, les deux compagnies aériennes entament un partenariat intégral dans le transport de passagers et de fret ainsi que dans les activités techniques, la réparation et la maintenance des avions et la formation des ressources humaines de l'aviation.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a également visité un hangar de Vietjet Air à l'aéroport international de Wattay. Photo: VNA

La ligne Ho Chi Minh-Ville-Vientiane sera lancée en février 2024 avec quatre vols aller-retour chaque semaine, avec une durée d'une heure et 45 minutes pour chaque trajet. La nouvelle ligne devrait contribuer à promouvoir le commerce, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays, et donc à resserrer les liens bilatéraux.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a également visité un hangar de Vietjet Air à l'aéroport international de Wattay. -VNA