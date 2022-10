Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a assisté, dimanche soir, 9 octobre, à la cérémonie où a été officialisée la création de la ville de Phô Yên appartenant à la province de Thai Nguyên (Nord).

Un numéro artistique lors de la cérémonie pour annoncer la création de la ville de Phô Yên de Thai Nguyên. Photo : VNA

D'un district purement agricole, Phô Yên est devenue progressivement un pôle économique clé du Sud de Thai Nguyên, le noyau favorisant le développement socio-économique de cette province et d'autres localités de la région. Avec une position géographique favorable et de nombreux parcs industriels situés dans la ville, Phô Yên est une plaque tournante du trafic qui joue un rôle dans la promotion du développement économique de la région du Sud de Thai Nguyên et la porte d'entrée des échanges commerciaux, économiques et culturels de la province avec la capitale Hanoï et les provinces du delta du fleuve Rouge.

Ces dernières années, l'économie de la ville s'est toujours développée à un rythme élevé, la structure économique s'est déplacée vers le développement de l'industrie, du commerce et des services. L’attraction des investissements a connu de bons résultats. Le système d'infrastructures a été investi de plus en plus de manière synchrone, de nombreux ouvrages et projets clés ont été construits et mis en service.

Dimanche après-midi, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a eu une séance de travail avec les responsables du comité du Parti communiste vietnamien de la province de Thai Nguyên.

Il leur a recommandé de réviser leurs orientations pour faire de la province un centre économique et industriel des régions montagneuses du Nord en 2030. Thai Nguyên aurait tout intérêt à développer ses infrastructures routières et logistiques pour mieux attirer les investissements tout en donnant un coup de pouce à la production du thé pour augmenter les exportations, a-t-il précisé.

“La province devrait adopter un plan d’action pour mettre en oeuvre la résolution du comité central sur le renouvellement du mode de direction du Parti. Thai Nguyên pourrait mettre en place un projet dont le but serait de suivre la recommandation du Président Hô Chi Minh sur la réforme du mode de travail. La province pourrait collaborer avec les services concernés pour multiplier ce modèle”, a déclaré Vuong Dinh Huê.

Dimanche après-midi également, le président de l’Assemblée nationale a inauguré la route Van Xuân, à Phô Yên, toujours dans la province de Thai Nguyên. - VNA