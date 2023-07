Le président Vo Van Thuong rend visite aux officiers et soldats de la 2e zone militaire. Photo :VNA



Phu Tho (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a inspecté l'état de préparation au combat des officiers et soldats de la 2e zone militaire et la mise en oeuvre de ses tâches militaires et de défense au cours des 6 premiers mois de l'année.

Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les efforts, les exploits et les réalisations remarquables accomplis par les officiers et soldats de la 2e zone militaire ces derniers temps.

Grâce aux efforts de tous les niveaux, des branches et des forces armées de la 2e zone militaire, la situation sociopolitique est fondamentalement stable ; la dynamique de croissance économique est maintenue, la défense et la sécurité sont consolidées et renforcées, a-t-il dit.

Photo: VNA



Il a demandé à la 2e zone militaire de continuer à bien saisir et à appliquer strictement les importantes instructions et orientations mentionnées par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la récente conférence de la Commission militaire centrale.

Il a également demandé à la 2e zone militaire de se coordonner étroitement avec les forces de la Police et le corps des gardes-frontières pour renforcer la confiance du peuple, maintenir la stabilité sociopolitique ; d'améliorer la qualité de la construction et du fonctionnement des milices et des forces d'autodéfense ; d'attacher de l'importance à l'édification des forces de milices dans les zones clés et frontalières. -VNA