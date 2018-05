Le président de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh (gauche) et le président de la Cour populaire suprême Zhou Qiang. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Le président de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh effectue du 3 au 5 mai une visite de travail en Chine.

Lors de sa rencontre, le 3 mai, à Pékin, avec Guo Shengkun, membre du Bureau politique, secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste de Chine, Nguyen Hoa Binh a affirmé que le Vietnam prenait toujours en considération et s’efforçait de développer le partenariat stratégique et intégral avec la Chine et de cultiver sans cesse les bonnes relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.

Guo Shengkun a affirmé son soutien à l’égard de l’intensification de la coopération entre les organes judiciaires des deux pays, souhaitant que la coopération entre les Cours suprêmes des deux pays devienne un domaine de coopération exemplaire.

Dans l’après-midi du même jour, le président Nguyen Hoa Binh a eu un entretien avec le président de la Cour populaire suprême Zhou Qiang.

Nguyen Hoa Binh a demandé d’intensifier la coopération bilatérale dans les activités professionnelles, l’application des technologies de l’information, la formation de cadres, le partage des expériences…

Le président Zhou Qiang a approuvé la promotion de la coopération entre les Cours populaires suprêmes des deux pays, notamment dans la formation des juges, l’application des technologies de l’information.

A l’issue de l’entretien, les deux parties ont signé un mémorandum de coopération entre les deux Cours, afin d’intensifier la coopération bilatérale dans les temps qui viennent. -VNA