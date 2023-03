Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, reçoit Khampheng Vilaphanh, président de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale (AN) lao. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu dans l’après-midi du 28 mars Khampheng Vilaphanh, président de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale (AN) lao, en visite de travail dans la mégapole du Sud du Vietnam.



Nguyen Van Nen a affirmé que les autorités de Ho Chi Minh-Ville étaient heureux des réalisations socio-économiques réalisées par le Laos ces dernières années.



Ho Chi Minh-Ville est prête à faire de son mieux pour continuer à développer la grande amitié et la solidarité entre le Vietnam et le Laos, a-t-il déclaré.



Le président de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale lao a exprimé son désir de continuer à bénéficier de la coopération et de l'aide de Hô Chi Minh-Ville, en particulier dans les domaines de l'élaboration du droit et de la supervision judiciaire.



Informant son interlocuteur des résultats de sa visite de travail au Vietnam, Khampheng Vilaphanh a affirmé que le Laos était toujours prêt à faire de son mieux pour travailler avec le Vietnam afin de consolider et développer les relations entre les Partis, les Etats et les peuples des deux pays.



Le même jour, la présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Le, a eu un entretien avec Khampheng Vilaphanh. Ils ont échangé des expériences sur la supervision dans le domaine judiciaire et le règlement des plaintes des citoyens.-VNA