Le président de la Chambre du Peuple d’Inde (chambre basse), Om Birla.

Hanoï (VNA) – Le président de la Chambre du Peuple d’Inde (chambre basse), Om Birla, effectuera une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 avril, sur invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.



Le Vietnam et l’Inde ont établi leurs relations diplomatiques en 1972, leur partenariat stratégique en 2007 et leur partenariat stratégique intégral en 2016.



Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Inde se développe toujours de manière satisfaisante, avec un taux de croissance annuelle moyenne de plus de 20%. Malgré l'épidémie de COVID-19, le chiffre d'affaires bilatéral est toujours en forte croissance et pourrait bientôt atteindre et dépasser même la barre de 15 milliards de dollars en 2022.-VNA