Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (à droite), et le président de la Chambre du Peuple d’Inde, Om Birla. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 21 avril au soir, le président de la Chambre du Peuple d’Inde (chambre basse), Om Birla, a quitté Ho Chi Minh-Ville, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam du 19 au 21 avril, sur invitation du président de l’Assembée nationale, Vuong Dinh Hue.



Lors de sa visite, le président de la Chambre basse indienne s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne. Il a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, au président de la République, Nguyen Xuan Phuc, et a eu une entrevue avec le Premier ministre, Pham Minh Chinh. Il est également allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.



Lors des rencontres de haut niveau, les deux parties ont déclaré apprécier l'importance de la visite, qui se déroulait dans le contexte où les deux pays mènent des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et où le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde se développe vigoureusement dans tous les domaines.



Le renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays apportera une contribution importante à la promotion du partenariat stratégique intégral pour qu'il devienne plus efficace et plus substantiel. Elles ont convenu aussi de renforcer les échanges et les contacts entre les groupes parlementaires d'amitié ainsi que la coopération entre les commissions concernées, de partager des expériences, de collaborer au sein des forums internationaux et régionaux, de renforcer la coopération dans la réponse à la pandémie de COVID-19, la reprise économique, le développement vert et durable, l’innovation...



Dans un contexte où la situation mondiale et régionale connaît de nombreux changements géopolitiques et géoéconomiques compliqués, le Vietnam et l'Inde partagent une vision et de nombreux intérêts stratégiques communs. Les dirigeants se sont réjouis de voir que les deux pays coopèrent étroitement et se soutiennent fortement dans les forums régionaux et internationaux, les organes onusiens, le Mouvement des non-alignés..., en particulier dans les domaines d'intérêt commun tels que la sécurité de navigation, la sécurité maritime, le respect du droit international et la promotion du respect de la Charte des Nations Unies.



Sur le plan économique, malgré le COVID-19, le commerce bilatéral a atteint plus de 13,2 milliards de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de près de 37%. Les deux pays s'efforceront de le porter rapidement à 15 milliards de dollars.



Les dirigeants ont convenu de maintenir l'échange de délégations et les contacts à tous les niveaux, de se coordonner dans l'organisation d'activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans le commerce, l’investissement, la reprise économique, le développement durable, les sciences et technologies, la production de vaccins, l’éducation et la formation, la sécurité et la défense, la culture, l’énergie…, en mettant l’accent sur les services et les technologies de l’information pour en faire des secteurs de coopération stratégique.



Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et le président de la Chambre du Peuple d’Inde, Om Birla, ont assisté à une cérémonie où la compagnie Vietjet a annoncé l’ouverture de nouvelles lignes à destination de l’Inde, marquant son retour et l’expansion de ses activités sur ce marché de 1,4 milliard de personnes. Ils ont également assisté à une cérémonie d’échange de documents sur la création d’une coentreprise de technologies de l’information entre Galaxy Digital Holdings et le groupe indien Tech Mahindra Limited.

Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville (à droite), présente un souvenir au président de la Chambre du Peuple d'Inde, Om Birla. Photo: VNA



Durant son séjour, la délégation indienne a visité la baie de Ha Long. Le président de la Chambre basse indienne a également rencontré le secrétaire du Comité municipal du Parti à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen.-VNA