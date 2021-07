Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, le président Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Photo :AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, le président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a publié un message de gratitude au Vietnam et à ses amis internationaux pour les aides fournies à son pays en cette période difficile.

Sur son compte Twitter, le plus haut dirigeant du Parti et de l'État cubain a écrit : « L'amitié avec Cuba grandit dans les moments difficiles. J’adresse aux gouvernements et aux peuples qui nous ont aidés ma gratitude et mes remerciements », en compagnie d’un article du quotidien Granma annonçant les aides exceptionnelles adressées à Cuba ces derniers jours.

Le quotidien Granma, porte-parole du Parti communiste de Cuba, a cité l'annonce du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh d'envoyer au peuple cubain 12.000 tonnes de riz ainsi qu'une affirmation selon laquelle le peuple vietnamien se tiendra aux côtés de Cuba, une nation qui a accompagné le Vietnam dans les moments les plus difficiles de son histoire.

Le quotidien a également cité l'envoi de 20 tonnes de nourriture et de fournitures médicales en provenance de Bolivie, deux navires d'aide comprenant de la nourriture, des médicaments, des bouteilles d'oxygène et du carburant du Mexique à Cuba. Les présidents de ces deux pays d'Amérique latine ont tous les deux affirmé que ces lots de marchandises témoignaient de leur gratitude et de leur solidarité envers le peuple cubain.

Auparavant, le Nicaragua, la Russie et de nombreuses organisations sociales civiles des pays d'Amérique latine et de l'Union européenne avaient envoyé ou annoncé l'envoi d'aides alimentaires et de fournitures médicales à Cuba. -VNA