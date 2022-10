Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté au lancement du Mois d’action pour les personnes âgées, édition 2022, tenu le 1er octobre dans la province de Hung Yen (Nord), à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées.

Il a présenté ses respectueuses salutations aux 12 millions de personnes âgées que compte le pays, dont les 10 millions de membres de l’Association nationale du troisième âge.

L’Association du troisième âge a choisi un thème vraiment pertinent pour ce mois d’action, qui est «Soigner ensemble les personnes âgées en situation difficile», a-t-il estimé, souhaitant que cet esprit humanitaire soit propagé partout dans la société, pour que chaque personne âgée reçoive l’attention et l’aide dont elle a besoin, comme le veut la tradition nationale de respect des personnes âgées.

Le chef de l’État a invité les personnes âgées à participer aux mouvements d’émulation patriotique et à continuer de contribuer, par leur savoir et leurs expériences, à l’objectif de « peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et civilisé».

Le président Nguyen Xuan Phuc salue des personnes âgées. Photo : VNA



Le même jour, le président vietnamien a travaillé avec la Permanence du Comité du Parti de Hung Yen sur la situation socio-économique et les travaux d’édification du Parti au cours des 9 premiers mois de l’année.

Il s'est mis d'accord avec le Comité provincial du Parti de la province de Hung Yen sur la sélection de trois percées stratégiques : administrer le développement conformément à la planification provinciale ; développer les infrastructures socio-économiques en mettant l'accent sur les infrastructures du transport ; construire un contingent de cadres qualifié et compétent et un personnel de haute qualité.

Il a demandé à la province de se concentrer sur l'investissement dans les infrastructures numériques et la promotion vigoureuse de la transformation numérique dans les activités économiques et la gestion de l'État ; de développer une industrie de haute technologie et respectueuse de l'environnement ; de continuer à investir dans le développement de l'agriculture biologique, de l'agriculture d'application de haute technologie et de soutenir le développement de nouveaux modèles de coopératives agricoles.



Auparavant, il s’était recueilli au temple dédié à la mère du Président Ho Chi Minh et au Mémorial du secrétaire général du Parti Nguyen Van Linh, dans sa province natale de Hung Yen. - VNA