Cân Tho (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a assisté mercredi 6 avril à une cérémonie marquant la reprise de 10 liaisons aériennes de Vietjet depuis et vers de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le président Nguyên Xuân Phuc (centre) lors de la cérémonie à Cân Tho, le 6 avril. Photo : VNA

Vietjet exploite actuellement le plus de routes et de vols à destination et en provenance de Cân Tho, qui est la capitale de la région du Sud-Ouest et également une porte d’entrée vers le delta du Mékong.Au cours des périodes de pointe précédentes, la compagnie aérienne low cost opérait cinq vols par jour reliant diverses destinations nationales et internationales à cette ville.Pour suivre la reprise attendue du tourisme cet été, elle a rouvert des routes reliant Cân Tho à Nha Trang, Dà Lat, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Dà Nang et Hanoi, ainsi qu’à Taipei (Taiwan, Chine), Séoul (République de Corée) et Bangkok (Thaïlande).Du 6 au 8 avril, Vietjet propose 10.000 billets à partir de 10.000 dôngs (0,44 dollars) pour toutes les liaisons intérieures à destination et en provenance de Cân Tho pour les vols du 5 mai au 31 décembre 2022.