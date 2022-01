Le président Nguyên Xuân Phuc remet le premier prix du jeune auteur. Photo : VNA

Hanoï, 9 janvier (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté à une cérémonie le 9 janvier à Hanoï pour lancer une campagne sur la création d'œuvres littéraires pour enfants et remettre le premier prix du jeune auteur.



La campagne se concentre sur deux genres de prose et de poésie, et dure cinq ans de fin 2021 à mai 2025. Elle est divisée en deux phases avec la première de janvier 2022 à juin 2023, et la seconde de juillet 2023 à juillet 2025.

La campagne vise à, en écrivant des livres de littérature, louer, encourager et honorer les bonnes vertus, actions et pensées, inspirant, encourageant et enrichissant ainsi l'âme des enfants, les faisant devenir des personnes bonnes et utiles à l'avenir.



Le prix annuel du jeune auteur récompense les excellentes œuvres littéraires de l'année dans quatre catégories de poésie, prose, théorie - critique et traduction littéraire d'auteurs âgés de 35 ans et moins.



Cette année, les lauréats sont Ly Huu Luong et Phuong Dang (Poésie), Dinh Phuong (Prose), Vu Thi Trang (Théorie – critique) et Nguyen Binh (Traduction littéraire).



S'exprimant lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné la position et le rôle des écrivains et de leurs œuvres dans la cause de la vie et de la construction et de la défense du pays, en particulier les œuvres littéraires précieuses aux influences omniprésentes et intemporelles.



La création littéraire pour enfants est un sujet intéressant et significatif qui doit être fortement encouragé et diffusé car les rêves, les désirs et les ambitions doivent être nourris dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte et la littérature est la source de la nourriture de l'âme, a-t-il ajouté.



Le président a appelé les écrivains vietnamiens et toute la société à donner le meilleur aux enfants pour l'avenir de la nation.- VNA