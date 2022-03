Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté à une cérémonie à Hanoï dans la soirée du 26 mars pour annoncer les lauréats du Prix des jeunes visages vietnamiens exceptionnels en 2021.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec les lauréats du Prix des jeunes visages vietnamiens exceptionnels en 2021. Photo : VNA



L’événement, organisé à l’occasion du 91e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a rendu hommage à des jeunes exceptionnels sélectionnés parmi 138 candidats, y compris des candidats indépendants, qui ont fait preuve d’excellentes performances dans divers domaines.

S’adressant à l’événement, le chef de l’Etat a souligné qu’après 91 ans de développement, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a affirmé son rôle en tant qu’organisation socio-politique de la jeunesse vietnamienne.

Le Parti et l’Etat font toujours confiance et accordent une grande attention aux jeunes et aux jeunes talents. Le 13e Congrès national du Parti a défini le développement des ressources humaines de haute qualité et l’attraction des talents comme l’une des solutions clés et révolutionnaires, a-t-il déclaré.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également indiqué que la Loi sur la jeunesse 2020 clarifie également les politiques visant à honorer et à attirer les jeunes talents pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Il a salué les efforts de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour détecter et nourrir les jeunes talents grâce à des activités efficaces, notamment le Prix des jeunes visages vietnamiens exceptionnels.

Le chef de l’Etat a reconnu les contributions que les lauréats du prix ont apportées à la nation et à la communauté.

Montrant sa forte confiance dans la jeune génération, il a exprimé sa conviction que davantage de talents seront développés parmi la jeunesse vietnamienne, contribuant à la défense et au développement nationaux.

Avec leur forte volonté, leur grande énergie et leur désir de se développer, les jeunes uniront les efforts de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple pour mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti, faisant du Vietnam un pays développé à revenu élevé au même niveau que les puissances au monde, a-t-il souligné.

Il a appelé tous les jeunes et les enfants du pays à être pleinement conscients de leur responsabilité envers la nation, à étudier et à suivre l’idéologie, l’exemple moral et le mode de vie du Président Hô Chi Minh.

Le président de la République a demandé au Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, au Fonds des jeunes talents du Vietnam et au journal Tiên Phong ((Pionnier) de continuer à rénover les opérations du fonds et la sélection de jeunes visages vietnamiens exceptionnels.

Il a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités ainsi qu’aux organisations sociales, aux entreprises et aux citoyens de s’associer au développement de la jeunesse et à la promotion des jeunes talents pour un avenir radieux de la nation. – VNA