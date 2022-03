Des citoyens vietnamiens en Ukraine arrivent à la gare principale de Bucarest, en Roumanie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Tous les préparatifs pour pour le premier vol pour rapatrier des citoyens vietnamiens en Ukraine qui décollera lundi soir, 7 mars, au départ de Bucarest, en Roumanie, vers Hanoï, au Vietnam, sont déjà prêts.



Pour préparer ce vol, le 6 mars, l’ambassadeur du Vietnam en Roumanie Dang Tran Phong a eu une réunion avec des représentants d'associations pour examiner l'organisation de ce vol.

Il a demandé aux cadres diplomatiques et aux associations de suivre de près chaque bus pour ramener des citoyens à l’aéroport. Outre 283 passagers qui seront embarqués à bord de l’avion, une liste d’attente composée de 15 personnes a été établie pour en remplacer en cas de nécessité.



L'ambassadeur Dang Tran Phong a également chargé au département consulaire de discuter et de traiter toutes les procédures nécessaires concernant les documents d'entrée et de sortie pour tous ceux qui figurent sur la liste.



A cette occasion, l'ambassadeur Dang Tran Phong a également remercié les associations pour les efforts qu'ils ont déployés ces derniers jours en vue de soutenir et de faciliter l'évacuation des citoyens vietnamiens en Ukraine.



Il a affirmé que la communauté des Vietnamiens en Roumanie était modeste, mais très solidaire et s’était soutenue dans tous les travaux. Il a également appelé le soutien continu de la communauté pour protéger et aider des citoyens vietnamiens. -VNA