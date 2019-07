Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite la Cité de l'éducation internationale (CEI) de la province centrale de Quang Ngai, le 2 juillet.

Quang Ngai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité la Cité de l'éducation internationale (CEI) de la province centrale de Quang Ngai, le 2 juillet.

Des représentants de la CEI ont informé le chef du gouvernement de la construction de la ville, des caractéristiques remarquables de l’inscription des étudiants, ainsi que des technologies modernes utilisées dans l’enseignement et les études.

Parlant du succès de la CEI, qui a largement appliqué les technologies de l’information dans les activités, la gestion, la recherche et les études, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décrit ce système comme un modèle d’enseignement avancé, qui pourrait être multiplié dans tout le pays.

Il a exhorté les responsables de la CEI à mener à bien son programme d’éducation afin de former des ressources humaines de grande qualité.

Le projet CEI est développé par le groupe Nguyen Hoang avec un investissement proposé de 64,5 millions d’USD. Il comprend un programme d'éducation standard international de la maternelle au niveau post-universitaire pour quelque 12 000 étudiants. La construction de la ville a commencé en 2018 et la ville devrait s'ouvrir dans les deux prochaines années.

Quang Nam a développé six universités et collèges en ingénierie, en soins de santé, en formation professionnelle et en économie.

La province, en coopération avec l'Institut de génie énergétique de Moscou (Université nationale de recherche), envisage également de créer un Institut scientifique de haute technologie dans le but de développer des applications pour les nouvelles technologies dans les industries liées au traitement des déchets, aux silicates, aux produits pharmaceutiques et à la production automobile. -VNA