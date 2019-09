Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 25 septembre avec le présidium de la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV) sur la coordination entre le gouvernement et la CGTV, notamment dans la défense des droits et intérêts légitimes des travailleurs.

Selon un rapport présenté à cette occasion, en 2018 et au cours des huit premiers mois 2019, le gouvernement et la CGTV ont activement collaboré. En 2018 et 2019, le Premier ministre a eu des rencontres avec des ouvriers à Ha Nam (Nord) et à Ho Chi Minh-Ville (Sud). Il a également rendu visite et offert des cadeaux à des travailleurs en difficulté à l’occasion du Nouvel An lunaire. Les ministères et organes gouvernementaux ont collaboré avec la CGTV dans l’élaboration et l’amélioration de nombreux textes juridiques liés aux travailleurs...

Lors de la réunion, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a annoncé que son ministère renforcerait la supervision des entreprises à participation étrangère concernant leur responsabilité dans les questions environnementales et à l’égard des travailleurs. Le ministre a également insisté sur la nécessité de modifier la Loi sur la faillite pour mieux assurer le paiement des salaires.

Affirmant l’amélioration de la situation économique du pays lors de ces neuf derniers mois, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les contributions importantes des syndicats et des ouvriers à ces réalisations. Il a demandé à la CGTV de renforcer sa coopération avec le gouvernement pour mieux défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs.

Le chef du gouvernement a souligné le rôle important des ouvriers pour le succès du Renouveau et de l’intégration internationale du pays, avant de les appeler à améliorer les compétences, à chercher à maîtriser des progrès scientifiques et technologiques pour augmenter la productivité de travail et les revenus.

Il a également demandé aux syndicats d’organiser des dialogues pour aider les travailleurs, notamment ceux dans les zones industrielles, à résoudre des problèmes surgissant. -VNA