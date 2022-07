Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la 2e phase du projet d’agrandissement de l’usine de fer et d’acier de Thai Nguyen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 31 juillet avec la société par actions de fer et d’acier de Thai Nguyen (TISCO) sur sa situation de production, notamment sur la mise en oeuvre de la 2e phase du projet d’agrandissement de son usine.



La 2e phase du projet d’agrandissement de l’usine de fer et d’acier de Thai Nguyen (Tisco 2) a été mise en chantier en 2007 mais n'est pas encore achevée. Affirmant que le Bureau politique avait demandé de résoudre rapidement les problèmes concernant ce projet, le Premier ministre a ordonné aux organes compétents d’agir avec une grande détermination pour lever les obstacles tout en assurant les intérêts nationaux.

Il a demandé au Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises et à la TISCO de continuer à travailler avec les partenaires et promouvoir les négociations sur la base du respect de la loi et de l’harmonie des intérêts des parties concernées.



A cette occasion, le Premier ministre a également visité l’usine de laminage d’acier Thai Trung dans la zone industrielle de fer et d’acier de Thai Nguyen. Mise en chantier en 2009, opérationnelle depuis le premier trimestre 2013, et d'un montant d'investissement de 1.270 milliards de dongs, elle a une capacité annuelle de 500.000 tonnes.



Lors de sa tournée à Thai Nguyen et à l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le chef du gouvernement est allé rendre hommage aux 60 jeunes volontaires qui tombèrent en décembre 1972 à la gare de Luu Xa dans la ville de Thai Nguyen, alors qu'ils transportaient du matériel de ravitaillement pour le Sud pendant la guerre de résistance contre l'armée américaine. -VNA