Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha. Photo: AP

Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha et neuf ministres ont survécu ont survécu sans difficulté à un vote de défiance au Parlement tenu le 20 février, conformément à la proposition du parti d'opposition, Move Forward.



Le vote a eu lieu à 10h30 le 20 février après un débat de quatre jours au milieu d'allégations concernant la gestion de l'épidémie de COVID-19, la situation économique et la corruption. Le gouvernement a nié ces allégations et a défendu ses politiques et stratégies.



Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a reçu 272 votes avec 206 votes de défiance et trois sont restés silencieux.

Parmi les trois vice-Premiers ministres, le vice-Premier ministre et ministre de la Santé publique Anutin Charnvirakul a obtenu le plus grand nombre de voix pour (275 voix), tandis que le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwan a reçu 274 voix et le vice-Premier ministre et ministre du Commerce Jurin Laksanawisit a obtenu 268 voix. -VNA