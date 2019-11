Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc présentera vendredi après-midi 8 novembre un rapport pour clarifier certains sujets abordés ces derniers jours par les députés avant de répondre directement à leurs questions.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA

Dans la matinée de la dernière journée de la séance d’interpellation du gouvernement, le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung doit être interpelé par les députés sur la gestion de la presse et des réseaux sociaux.Lors de la séance de trois jours tenue dans le cadre de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, les vice-Premiers ministres et les ministres chargés des secteurs relevant de leurs attributions montent également au créneau.L’Assemblée nationale interpelle le gouvernement sur quatre groupes de questions sur l’agriculture et le développement rural, l’industrie et le commerce, les affaires intérieures, l’information et la communication.La règle consiste à ce que les ministres auront d’emblée cinq minutes pour présenter leur rapport et trois minutes pour répondre à chaque question de manière claire et précise. Trois à cinq députés disposent chacun d’une minute pour poser leurs questions.La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân s’exprimera en fin de la séance retransmise en direct à la Télévison du Vietnam, à la radio La Voix du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale du Vietnam. – VNA