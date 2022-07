Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) rend visite à la famille de Huynh Thi Kiên, invalide de guerre domiciliée dans la quartier d'An Hoa, arrondissement de Ninh Kiêu, ville de Cân Tho. Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert le 9 juillet des cadeaux aux familles de bénéficiaires de politiques sociales et de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et aux mères héroïnes vietnamiennes de la ville Cân Tho (delta du Mékong).



Cette activité se déroule dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).



Le chef du gouvernement a formulé ses demandes empressées de renseignements sur la santé des mères héroïnes, des héros des forces amées populaires, des invalides et malades de guerre, des personnes bénéficiaires des traitements préférentiels, des contributeurs de la révolution.



Il a souhaité les voir encourager leurs enfants à promouvoir les précieuses traditions de la famille pour continuer à contribuer davantage à la Patrie. –VNA