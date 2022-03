Le Premier ministre Pham Minh Chinh dans la Zone commémorative des soldats de Gac Ma. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – Dans le cadre de sa tournée à Khanh Hoa (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu le 12 mars au district de Cam Lam et est allé rendre hommage aux héros morts pour la Patrie dans la Zone commémorative des soldats de Gac Ma. Le chef du gouvernement a également rendu visite à des forces de la 4e Zone navale.



Dans le district de Cam Lam, le Premier ministre a écouté les orientations de la planification de la construction de la cité urbaine de l'aéroport de Cam Lam. Il a demandé aux organes compétents de faire en sorte que Cam Lam devienne une ville moderne, verte et intelligente, tout en préservant et développant la culture locale. Il est nécessaire de créer des emplois et moyens de subsistance durables pour la population, d’assurer que le projet permettra d’améliorer la vie matérielle et culturelle des habitants locaux, a-t-il souligné.



A l’occasion du 34e anniversaire du sacrifice de 64 soldats de la Marine populaire du Vietnam sur l’île de Gac Ma, archipel de Truong Sa (Spratleys), pour défendre la Patrie (14 mars), le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé leur rendre hommage dans la Zone commémorative des soldats de Gac Ma, dans la commune de Cam Hai Dong, district de Cam Lam. Il a déclaré que les soldats de Gac Ma étaient de brillants exemples de l'héroïsme révolutionnaire et de la tradition héroïque des Vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite à la brigade des sous-marins 189. Photo: VNA





Le même jour, le chef du gouvernement a rendu visite et offert des cadeaux aux cadres et soldats de la brigade des sous-marins 189 et de la brigade 162 de la 4e Zone navale. Il a déclaré souhaiter qu’ils continuent d’améliorer leurs capacités, collaborent étroitement avec les autres unités dans la réalisation des tâches et promeuvent la solidarité pour bien s'acquitter de la tâche de défendre la souveraineté nationale.-VNA