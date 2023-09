San Francisco (VNA) - Immédiatement après son arrivée à San Francisco pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’aux activités bilatérales du 17 au 23 septembre aux Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 17 septembre en soirée (heure locale) des représentants de la communauté vietnamienne aux Etats-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants de la communauté vietnamienne aux Etats-Unis. Photo: VNA



Passant en revue l'histoire des relations très spéciales entre le Vietnam et les Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que lors de la récente visite au Vietnam du président américain Joe Biden, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden avaient annoncé le rehaussement des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis au rang d'un partenariat stratégique intégral.

À ce jour, le Vietnam a noué le partenariat stratégique avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et est partenaire stratégique et partenariat stratégique intégral avec plus de 30 pays à travers le monde, soulignant que porter les relations Vietnam - Etats-Unis vers un nouveau sommet était une nécessité et répondait à l'aspiration des deux peuples.

Le Premier ministre a déclaré que les relations Vietnam - Etats-Unis se sont développées à trois niveaux, bilatéral, régional et international. La coopération économique, commerciale et d’investissement continue d’être le point saillant et le moteur des relations bilatérales, avec un commerce bilatéral de plus de 123 milliards de dollars affiché en 2022. La coopération dans la science et la technologie, l’éducation et la formation, la sécurité et la défense, le règlement des conséquences de la guerre, la réponse au changement climatique, les échanges entre les peuples continuent de réaliser des progrès importants.

Le Premier ministre s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA



Notant que la communauté vietnamienne aux Etats-Unis continue de croître fortement et que c'est la plus grande communauté vietnamienne au monde, le chef du gouvernement a affirmé que le Parti et l'Etat se soucient toujours de la diaspora, de celle des Etats-Unis en particulier, qui "est une partie intégrante et une ressource de la nation".

Il a souligné que le contenu du Partenariat stratégique intégral reposait non seulement sur les besoins et les potentiels des deux pays, mais également sur les atouts et les forces de la communauté vietnamienne aux Etats-Unis pour promouvoir son rôle, contribuant ainsi à approfondir de plus en plus les relations entre les deux pays.

Il a espéré que la communauté des hommes d'affaires, des intellectuels et des scientifiques vietnamiens aux Etats-Unis continuerait d'accompagner le développement du pays, avec des projets concrets et des activités de coopération de plus en plus approfondies, en profitant notamment de l'engagement des Etats-Unis de soutenir le Vietnam. -VNA