Le Premier ministre Pham Minh Chinh, des enseignants et des administrateurs pédagogiques exemplaires. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 17 novembre, à l'occasion de la Journée des enseignants du Vietnam (20 novembre), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec des enseignants exemplaires.



Selon le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Kim Son, c'est la troisième année consécutive que le Premier ministre rencontre des enseignants à l'occasion de la Journée des enseignants du Vietnam, ce qui représente une illustration de l'attention particulière du chef du gouvernement aux enseignants.



Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses meilleurs voeux aux enseignants à l'occasion de la Journée des enseignants du Vietnam.



Il a réaffirmé l’attention particulière du Parti et de l’Etat au développement de l’éducation et de la formation, ainsi que les nombreuses lignes directrices et politiques lancées pour favoriser ce secteur, lesquelles avaient abouti à de nombreux résultats importants.



Ces résultats importants sont dus aux contributions et au dévouement des enseignants qui s’efforcent toujours d’améliorer leurs compétences, de surmonter les défis et difficultés et de transmettre des connaissances aux générations futures du pays, a souligné Pham Minh Chinh.



Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de continuer à mettre en œuvre de manière drastique, synchrone et efficace des tâches et des solutions pour réformer fondamentalement et globalement le secteur de l'éducation et de la formation, afin d'améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux.



Le Premier ministre a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation, aux autres ministères, organes compétents et aux localités de redoubler d’efforts pour accélérer le développement de ce secteur important.



Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des enseignants et des fonctionnaires travaillant dans le secteur de l'éducation et de la formation, de compléter les mécanismes et les politiques de recrutement et de rémunération des enseignants...



A cette occasion, le Premier ministre a appelé les organisations et les particuliers, au pays et à l'étranger, à s'associer au secteur de l'éducation et de la formation, à soutenir les enseignants pour l’avenir du pays. -VNA