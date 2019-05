Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé le 20 mai la Directive n ° 13/CT-TTg affirmant que le développement durable était une politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam.

Le gouvernement a publié l’Agenda 21 du Vietnam en 2004, la stratégie de développement durable pour la période 2011-2020 en 2012 et le plan d'action national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable comprenant 17 objectifs de développement durable et 115 objectifs spécifiques, couvrant les secteurs socioéconomique et environnemental.



Le point de vue sur le développement durable a été intégré dans la stratégie de développement socio-économique 2011-2020 et dans les plans de développement socio-économique 2011-2015 et 2016-2020, a précisé la directive.



Le pays a obtenu des résultats en matière de développement durable dans les domaines économique, social et environnemental. Cependant, les connaissances de nombreux organes, unités, entreprises et citoyens sur le développement sont incomplètes et incohérentes.

Les politiques socioéconomiques ont favorisé une croissance économique rapide et la stabilité sociale mais accordé une attention insuffisante à la durabilité de l'utilisation de manière raisonnable des ressources naturelles et à la protection de l'environnement, a-t-elle noté.



Pour remédier à ces limites et faciliter la mise en œuvre avec succès des objectifs de développement durable d’ici 2030, le Premier ministre a demandé au ministère du Plan et de l'Investissement d'assurer la coordination entre ministères, secteurs, localités et parties prenantes dans la mise en œuvre du plan d'action national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030.



Il a demandé aux ministères, secteurs, comités populaires des provinces et villes du ressort central d’achever dans les meilleurs délais l’élaboration de leur programme d’action en 2019 sur la mise en œuvre des objectifs, missions confiées dans le cadre du plan d'action national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030, d’intégrer la mise en œuvre des objectifs de développement durable au plan de développement socioéconomique local ainsi que de lancer des politiques de soutien en faveur des personnes défavorisées, vulnérables, méritantes ou issues des ethnies minoritaires.



Le Conseil national du développement durable et de l'amélioration de la compétitivité donnera des conseils au gouvernement et au Premier ministre pour élaborer et mettre en œuvre des politiques, stratégies, plans, programmes, tâches et solutions permettant de mener à bien le plan d'action national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030.



Le Premier ministre a demandé aux comités centraux du Front de la patrie du Vietnam, d’autres organisations et collectivités de superviser plus étroitement et d’encourager la participation des organisations nationales et internationales, entreprises et populations dans la réalisation des objectifs de développement durable.

La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et le Conseil des entreprises vietnamiennes pour le développement durable (VBCSD) doivent continuer à promouvoir leur rôle de direction en aidant les entreprises à parvenir au développement durable, donner au gouvernement des conseils pour relever les défis dans la mise en œuvre des projets sous forme de partenariat public-privé ( PPP) et pour mieux impliquer le milieu des affaires dans la réalisation des objectifs de développement durable du pays.-VNA