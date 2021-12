Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside jeudi 16 décembre la réunion nationale en ligne sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 16 décembre la réunion nationale en ligne sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Cette réunion visait à évaluer les résultats de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19 ces derniers temps et discuter des tâches et mesures pour la prévenir et relancer le développement socio-économique dans le temps à venir.

Elle avait également pour but de découvrir les causes, donner les mesures spécifiques et substantielles, gérer et prévenir de manière drastique l'infection dans la communauté, réduire les cas graves et les décès, accélérer les campagnes de vaccination tant pour les 18 ans et plus que pour les 12-18 ans, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, en ouverture de la réunion.

Il a demandé aux participants de discuter des mesures concernant les médicaments, la main-d'oeuvre du secteur de la santé, le renforcement des établissements de santé….

Il a demandé aux localités de soulever franchement les difficultés et les problèmes dans le travail de prévention et de contrôle des épidémies...

Le Vietnam a enregistré, du 9 décembre au 15 décembre, 106.918 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d'infections à plus de 1,4 million, selon le Comité national de pilotage de prévention et de contrôle du Covid-19. -VNA