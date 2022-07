Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mercredi 13 juillet à Hanoi la coordonnatrice résidente des Nations unies Pauline Tamesis venue présenter la lettre de créances du secrétaire général des Nations unies, a plaidé pour des relations renforcées avec les Nations unies.

Il a affirmé que le Vietnam poursuit la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, soutient vigoureusement la coopération multilatérale et le rôle central des Nations unies dans le maintien de la paix et la promotion de la coopération au développement dans le monde.Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de respecter la Charte des Nations unies et le droit international, en particulier les principes de respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du règlement pacifique des différends internationaux.Dans le contexte où le monde est confronté à de nombreux grands défis, il a souligné la nécessité d’une approche globale des problèmes mondiaux, du renforcement de la solidarité internationale et du multilatéralisme, d’une approche centrée sur les personnes pour relever les défis communs.Remerciant les Nations unies pour son soutien au Vietnam dans sa reconstruction après la guerre, sa rénovation et son intégration internationale, et dernièrement dans sa lutte anti-Covid-19, il a souhaité que les Nations unies continuent d’accompagner le Vietnam, notamment dans la relance post-épidémie, laz mise en œuvre des Objectifs de développement durable et des engagements climatiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la coordonnatrice résidente des Nations unies Pauline Tamesis, à Hanoi, le 13 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam a fait de grands efforts et apporté de nombreuses contributions aux activités des Nations unies, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, rappelant que le pays a assumé avec succès son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité et renforcé son effectif aux missions de maintien de la paix.Le gouvernement vietnamien continuera de promouvoir ses activités de coopération avec les Nations unies et à créer les meilleures conditions possibles pour que les organisations onusiennes mettent en œuvre efficacement les programmes et projets de coopération au Vietnam, a-t-il affirmé.Pauline Tamesis a exprimé son honneur d’assumer le poste de coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, un pays qui émerge de plus en plus au niveau régional et mondial comme un modèle de dynamisme et de contribution active pour la communauté internationale, et un modèle coopération entre les Nations unies et un pays en développement.Elle a déclaré que 2022 est une année importante, marquant les 45 ans de coopération entre le Vietnam et les Nations unies et la première année de mise en œuvre du Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable au Vietnam 2022-2026La responsable affirmé mettre tout en œuvre pour coordonner les organisations onusiennes afin de soutenir le Vietnam dans le développement socio-économique durable, la reprise post-épidémie et la mise en œuvre de la coopération entre le Vietnam et les Nations unies. – VNA