La conférence de presse pour informer du Dialogue entre les travailleurs et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Confédération générale du travail du Vietnam a tenu le 9 juin une conférence de presse pour informer du Dialogue entre les travailleurs et le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le thème « Travailleurs vietnamiens avec l’aspiration de développer le pays ».

Il y aura 4.500 travailleurs de la province de Bac Giang (Nord) et des villes et provinces dans l’ensemble du pays vont participer au dialogue qui aura lieu le 12 juin en ligne et en présentiel à Bac Giang.

Il s'agit d'un forum permettant aux membres du syndicat et aux travailleurs de se rencontrer, d'exprimer leurs pensées et aspirations, de proposer des recommandations, de poser des questions liées au travail et à la vie avec le chef du gouvernement.

Jusqu'à présent, la Confédération générale du travail du Vietnam a reçu près de 10.000 questions et recommandations de travailleurs portant sur des questions telles que l'augmentation du salaire minimum régional à partir du 1er juillet, la modification des politiques d'assurance sociale et de logement, la sécurité sanitaire des aliments…



Le Dialogue entre les travailleurs et le Premier ministre Pham Minh Chinh est le point d’orgue du Mois des ouvriers 2022, affirmant l'intérêt du Parti, de l'État, du Premier ministre, des employeurs et de la communauté envers les travailleurs.



A cette occasion, la Confédération générale du travail du Vietnam lancera officiellement le programme "La 9ème heure ", un programme télévisé de divertissement pour les travailleurs qui sera diffusé sur la chaîne VTV3 de la Télévision nationale du Vietnam. - VNA