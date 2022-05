Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec des électeurs de la ville de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le 21 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de députés de Can Tho à l'Assemblée nationale ont travaillé par visioconférence avec des électeurs de cette ville du Sud, à la veille de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

A cette occasion, des électeurs de Can Tho ont demandé à l'État d'avoir davantage de politiques pour soutenir les agriculteurs impactés par le COVID-19 et les catastrophes naturelles, d'accélérer la mise en oeuvre de la Résolution No 59-NQ/TW du Bureau politique sur l'édification et le développement de la ville de Can Tho jusqu'en 2030, vision pour 2045, etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a passé en revue la situation du développement socio-économique national, notamment la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19 en 2021 et au premier trimestre 2022, et apprécié les contributions de l'organisation du Parti, des autorités et des électeurs de Can Tho.

Pham Minh Chinh a souligné que tout le pays, y compris Can Tho, devrait continuer à mettre en œuvre efficacement les résolutions du Comité central, en particulier la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement, poursuivre la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 ainsi que le programme de relance et de développement socio-économique.

Pour le delta du Mékong, il a affirmé la priorité aux plans d'investissements publics à moyen terme, à la lutte contre les affaissements et les glissements de terrain, au renforcement de la coopération internationale et à la sécurité des ressources en eau.

Le Premier ministre a demandé à la ville de mettre en œuvre activement les tâches immédiates et à long terme. Il faut bien contrôler l'épidémie en accomplissant la campagne de vaccination.

En outre, la ville doit développer les infrastructures de transport, investir dans les ports, développer les zones industrielles, les centres de formation, les instituts d'études, mobiliser et utiliser efficacement des fonds d'investissement, etc.

Le gouvernement et le Premier ministre accompagnera Can Tho pour accomplir les plans fixés, a souligné le chef du gouvernement. -VNA