Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo. VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté mercredi Hanoï pour une visite officielle au Laos les 11 et 12 janvier, sur l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone. Durant son séjour, il coprésidera la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.



Il s'agit de la première visite officielle de Pham Minh Chinh au Laos en tant que Premier ministre du Vietnam et également de son premier voyage à l'étranger en 2023. Le chef du gouvernement vietnamien est le premier dirigeant étranger accueilli par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.



La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh est organisée dans le contexte du développement solide de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Les relations politiques continuent à bien se développer. Les deux parties se sont coordonnées pour organiser avec succès l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam en 2022 et le 45e anniversaire de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération.



La coopération économique, commerciale et d'investissement est bien maintenue. Le Vietnam compte actuellement 238 projets d'investissement valides au Laos, avec un capital total d'environ 5,34 milliards de dollars, confortant sa troisième position en matière d'investissement au Laos. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à fin novembre 2022 a atteint 1,5 milliard de dollars, et est estimé à plus de 1,6 milliard de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de plus de 20%.



Les deux pays continuent de promouvoir leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture. Environ 14.000 Lao suivent des cursus au Vietnam.



Les deux parties se coordonnent et se soutiennent étroitement dans les forums de coopération régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN, des Nations unies et des mécanismes sous-régionaux... -VNA