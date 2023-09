Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - À l'occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes à Jakarta (Indonésie), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 6 septembre son homologue canadien Justin Trudeau.



Le Premier ministre du Canada a exprimé sa forte impression devant les réalisations obtenues par le Vietnam. Il a informé de la prochaine visite d'une délégation d'entreprises canadiennes dirigée par le ministre du Commerce au Vietnam en 2024 pour explorer les opportunités commerciales et d'investissement.



Justin Trudeau a également affirmé sa volonté de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des engagements relatifs au travail et à l'environnement dans l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux pays de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, et exprimé son souhait d'accueillir son homologue canadien au Vietnam dans les temps à venir.



Par ailleurs, il a proposé au Canada de faciliter davantage les exportations de produits vietnamiens vers son marché, de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la croissance verte, la réponse au changement climatique, les sciences et les technologies, d'octroyer davantage de bourses aux étudiants vietnamiens, ainsi que de promouvoir la coopération dans le tourisme et les échanges entre les peuples.



Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux, y compris la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique ASEAN-Canada et les engagements internationaux liés à la réponse au changement climatique.-VNA