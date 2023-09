Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre à Jakarta la vice-présidente américaine Kamala Harris. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 6 septembre à Jakarta la vice-présidente américaine Kamala Harris, à l’occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes en Indonésie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la vice-présidente américaine Kamala Harris ont exprimé leur satisfaction quant aux solides développements du partenariat intégral Vietnam - Etats-Unis pour élever les relations dans les temps à venir, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'éducation et de la formation, ainsi que des échanges entre les peuples et de la résolution des conséquences de la guerre.



Le Premier ministre vietnamien a émis son espoir de revoir la vice-présidente américaine Kamala Harris dans un avenir proche pour concrétiser des accords de haut niveau visant à approfondir les relations.



Il a déclaré que le Vietnam se coordonne avec les Etats-Unis pour recevoir prochainement le président Joe Biden.



La vice-présidente américaine Kamala Harris a souligné, de son côté, l'importance de la visite d'Etat du président Joe Biden au Vietnam à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong.



Elle a estimé que cette visite marquerait un nouveau développement des relations bilatérales. -VNA