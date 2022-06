Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé jeudi 2 juin au vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire lao, Khamliang Outhakaysone, les relations de défense entre le Vietnam et le Laos, les qualifiant d’un des piliers importants des liens entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire lao, Khamliang Outhakaysone, à Hanoi, le 2 juin. Photo: VNA

La promotion de la coopération de défense entre le Vietnam et le Laos est l’une des priorités de premier rang du Vietnam, a-t-il indiqué au général de division Khamliang Outhakaysone, saluant au passage les résultats de l’entretien entre la délégation de l’état-major général de l’Armée populaire lao et celle de l’Armée populaire du Vietnam dans la la matinée.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Parti, l’Etat, le gouvernement et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à la promotion des relations de coopération avec le Laos ; continuent de renforcer les relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays cultivées par les Présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane et les générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Le Parti, l’Etat, le gouvernement, l’Armée et le peuple vietnamiens gardent toujours à l’esprit le soutien et l’aide que le gouvernement, l’Armée et le peuple lao ont apportés au peuple vietnamien dans son combat pour le salut national et la réunification du pays ainsi que dans sa cause d’édification et de défense nationale d’aujourd’hui, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que la politique constante du Vietnam est de continuer de s’efforcer de son mieux pour œuvrer avec le Laos pour promouvoir les relations de coopération étroites entre les deux pays afin de les rendre de plus en plus approfondies, subtantielles et efficaces dans tous les domaines, y compris la défense, pour la paix, la stabilité et le développement de chaque pays et contribuant au maintien de la paix dans la région et le monde.

En visite officielle au Vietnam, le général de division Khamliang Outhakaysone a remercié le Parti, l’Etat, le gouvernement, l’Armée et le peuple vietnamiens pour leur aide précieuse accordée au Laos, contribuant au maintien de la sécurité, de la défense du Laos et à la préservation de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté dans la région.

Il a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour son accueil et ses contributions aux relations entre les deux Armées en particulier et aux relations d’amitié spéciale entre les deux pays en général, et en même temps, salué mes réalisations enregistrées par le Vietnam dans le développement socio-économique, la lutte contre le Covid-19 et l’organisation réussie des SEA Games 31.

Rapport les résultats de son entretien avec le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, il a fait savoir que les deux parties ont convenu de plusieurs contenus pragmatiques pour mettre en œuvre efficacement les options des hauts dirigeants vietnamiens et lao.

Le chef du gouvernement vietnamien a évoqué la situation mondiale en évolution complexe et imprévisible qui demande à tous les pays de s’y engager et de promouvoir le multilatéralisme, au Vietnam et au Laos de renforcer leur solidarité, leur unité et leurs efforts pour répondre de manière proactive aux désavantages qui surviennent dans chaque pays, dans la région et le monde.

Il a invité les deux Armées à mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords des hauts dirigeants des deux pays, y compris le renforcement des échanges d’expériences dans l’édification du Parti et la formation des ressources humaines dans les armées ; la contruction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement; la coordonation dans la patrouille frontalière ; la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue ; la collaboration dans le traitement des questions régionales et internationales. – VNA