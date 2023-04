Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le secrétaire d'État américain à l'Agriculture Thomas Vilsack. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l'un de ses principaux partenaires, souhaite promouvoir le partenariat intégral avec les États-Unis et soutient le renforcement de l'amitié et de la coopération dans divers domaines dont l'agriculture, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.



En recevant le secrétaire d'État américain à l'Agriculture, Thomas Vilsack, le 19 avril à Hanoï, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était disposé à travailler avec les États-Unis pour continuer de promouvoir et approfondir leurs relations sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.



Le chiffre d'affaires à l'import-export de produits agricoles entre le Vietnam et les États-Unis a atteint 15,36 milliards de dollars en 2022, dont 13 milliards d’exportations vietnamiennes. Par ailleurs, les deux parties promeuvent leur coopération dans la production de vaccin contre la peste porcine africaine.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à la partie américaine de soutenir le Vietnam dans le développement agricole de manière rapide, durable, moderne et intégrée, la commercialisation et l'amélioration de la valeur ajoutée des produits agricoles, pour apporter des avantages aux consommateurs et aux économies des deux pays.



En outre, il a demandé au Département américain de l'Agriculture et au ministère vietnamien de l'Agriculture de renforcer leur coopération pour diversifier les produits et les chaines d'approvisionnement.



Pham Minh Chinh a appelé au soutien du Département américain de l'Agriculture pour le Vietnam dans la transformation verte, l'adaptation au changement climatique, le transfert de technologie et la transformation numérique dans le secteur agricole, le contrôle des maladies, la recherche et la production de vaccins, de médicaments phytosanitaires et d'aliments pour animaux, l'octroi de bourses et la formation de ressources humaines pour le secteur agricole.



Pour sa part, Thomas Vilsack a suggéré aux deux parties de continuer de coopérer, de consulter les expériences de chacun dans le développement de l'agriculture, notamment l'agriculture intelligente et l'adaptation au changement climatique.



Il a promis de travailler avec les organes compétents des deux parties pour promouvoir les contenus de coopération selon les idées du Premier ministre vietnamien, dont la mise en place d'une installation d'irradiation dans le Nord du Vietnam pour faciliter l'accès des produits agricoles au marché américain. -VNA