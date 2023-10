Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le maire de Vientiane, Atsaphangthong Siphandone. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu dans l’après-midi du 4 octobre le maire de Vientiane, Atsaphangthong Siphandone, en visite de travail à Hanoï.Saluant la visite du maire Atsaphangthong Siphandone et de la délégation de la capitale lao au Vietnam à l'occasion du 69e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre), Pham Minh Chinh a estimé que les résultats de la coopération entre Hanoï et Vientiane étaient l'une des illustrations vivantes de l'amitié traditionnelle spéciale entre le Vietnam et le Laos.Le chef du gouvernement a déclaré que le Parti et l’État du Vietnam accordaient toujours la plus haute priorité au maintien et au développement des relations uniques entre les deux pays et qu’ils soutenaient et favorisaient toujours le développement et la coopération entre les localités, y compris les deux capitales.Pour les temps à venir, le Premier ministre a proposé que les deux capitales se coordonnent pour élaborer des plans visant à mettre en oeuvre les accords entre les deux pays. Il leur a également recommandé de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, de partager les expériences en matière de gestion municipale, de renforcer la connectivité en matière d’infrastructures stratégiques, y compris l'autoroute Hanoï - Vientiane... De plus, il est nécessaire de promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et du potentiel, tels que l’agriculture et le tourisme, d’améliorer les échanges commerciaux et les activités d’investissement, de renforcer les relations dans la formation de ressources humaines et la culture...Pour sa part, le maire de Vientiane , Atsaphangthong Siphandone, a déclaré que les deux capitales échangeraient activement des délégations à tous les niveaux pour renforcer la coopération amicale. Il a également annoncé que les deux villes signeraient des accords et mettraient en œuvre des programmes de coopération dans de nombreux domaines tels que les infrastructures de transport, l'éducation - formation, l'investissement, le commerce, la culture, le tourisme, ainsi que les échanges entre les habitants... et les échanges de personnes...-VNA