Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé un Dialogue avec des femmes sur le thème «Promouvoir l'égalité des sexes et le rôle des femmes dans le développement socio-économique», qui s'est tenue le 15 octobre en présentiel à Hanoï et en ligne avec 62 villes et provinces.

Le chef du gouvernement a affirmé que les femmes vietnamiennes au fil des ans jouaient toujours un rôle particulier et apportait de grandes contributions au processus d’édification, de défense et de développement du pays. Quelle que soit la situation ou le poste occupé, les femmes vietnamiennes se brillent toujours.

Le Parti et l'État prêtent toujours attention à l'égalité des sexes et à l'avancement des femmes en promulguant de nombreuses directives et politiques sur la formation des cadres féminins, aux soins de santé et au soutien aux femmes dans la création d'emplois. Grâce à ces politiques, le Vietnam a créé un environnement et des conditions favorables pour que les femmes affirment de plus en plus leur position et leur rôle et aient plus d'opportunités de contribuer à la famille, à la communauté et à la société. « Cependant, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour offrir une vie meilleure aux femmes afin qu’elles aient des opportunités et des conditions pour contribuer davantage à la société et au pays. », a-t-il dit.

Photo :VNA



Lors du dialogue, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de ministères et secteurs et des membres du gouvernement ont échangé avec des femmes sur les principaux sujets : les femmes et le développement économique ; les femmes et les questions de sécurité sociale, l'égalité des sexes ; les femmes et les générations futures.

Pham Minh Chinh a annoncé que le gouvernement étudierait et élaborerait des politiques pour assurer la sécurité sociale des groupes spécifiques de femmes comme les femmes travaillant dans le secteur informel, dans les parcs industriels, notamment les politiques concernant le travail, la formation, l’assurance, le logement, les jardins d'enfants, les écoles...



Le Premier ministre a proposé de continuer à maintenir les dialogues entre le Premier ministre et des femmes et suggéré aux présidents des Comités populaires des villes et provinces de dialoguer avec les femmes pour résoudre plus efficacement leurs questions.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a récompensé 10 femmes typiques avec des réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre de projets du gouvernement. - VNA