Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 24e Sommet ASEAN-Chine, qui s'est tenu virtuellement le 26 octobre dans le cadre des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et des connexes.

Photo : VNA





Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'ASEAN et la Chine avaient construit une plate-forme de coopération intégrale et substantielle dans tous les domaines et montré leurs efforts et leurs engagements forts pour approfondir les relations bilatérales basées sur la confiance mutuelle, la compréhension, le respect et la coopération gagnant-gagnant.

Dans le contexte actuel, les parties doivent unir leurs efforts pour défendre le multilatéralisme, une coopération équitable et le respect mutuel ; protégeant ainsi la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre vietnamien a exprimé son espoir que la Chine continuera à s'engager dans la coopération régionale et internationale afin de maintenir la paix, la stabilité et le contrôle des maladies, favorisant ainsi la reprise et le développement durable.



Il a apprécié le soutien de la Chine à des pays, dont le Vietnam, pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et maintenir la croissance.



Il a proposé que l'ASEAN et la Chine renforcent la coopération économique, reprennent rapidement les services aériens, le tourisme, la production régionale et les chaînes d'approvisionnement, et créent des conditions favorables à la sécurité du déplacement des personnes et des entrepreneurs.



Pham Minh Chinh a souhaité que la Chine aide l'ASEAN à promouvoir sa centralité, à consolider la confiance stratégique et à créer un environnement amical et stable propice à la coopération pour un développement commun.



Il a réitéré la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale et a demandé à mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à accélérer les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) pratique et efficace, qui est conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).



Lors du sommet, les pays de l'ASEAN et la Chine ont passé en revue leur coopération, convenant que les relations bilatérales étaient renforcées avec des résultats positifs obtenus dans tous les secteurs, notamment la coopération dans la réponse au COVID-19 et la reprise post-pandémique.



Les membres de l'ASEAN ont remercié la Chine pour son soutien opportun depuis l'émergence du COVID-19.



Pour sa part, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la Chine continuerait de soutenir l'ASEAN dans la lutte contre la pandémie. La Chine aidera l'ASEAN avec le vaccin COVID-19, les fournitures médicales et l'amélioration de la capacité d'alerte précoce.



Le Premier ministre chinois a suggéré que les deux parties mettent en place un centre de recherche et de développement en santé publique ASEAN-Chine pour partager les réalisations scientifiques et technologiques en matière de prévention et de contrôle des maladies ; et a annoncé l’octroi de 10 millions de dollars supplémentaires pour le Fonds de coopération ASEAN-Chine.



Il a souligné que les parties devaient profiter de l'Accord de partenariat régional économique global (RCEP), promouvoir la connectivité économique, stabiliser les chaînes d'approvisionnement et la production régionale, lutter pour un développement inclusif et stimuler les science et technologies et l'innovation, l'économie numérique et la protection de l'environnement.



Le chef du gouvernement chinois a exprimé son soutien au rôle et à la position croissants de l'ASEAN dans la région et dans le monde. La Chine et l'ASEAN partagent le même point de vue sur la coopération régionale, a-t-il dit, notant le soutien au rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale et s'engageant à collaborer efficacement pour relever les défis.

Les participant au sommet ont convenu de la tenue d'un Sommet spécial marquant les 30 ans des relations ASEAN-Chine.



Le sommet a adopté la Déclaration conjointe ASEAN-Chine sur la coopération à l'appui du Cadre de relance global de l'ASEAN et d'une autre sur le renforcement de la coopération pour le développement vert et durable. - VNA