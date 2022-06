Da Nang, 26 juin (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté plusieurs projets de haute technologie dans la ville centrale de Da Nang le 26 juin dans le cadre de sa tournée de travail dans la ville.

Photo : VNA

En visite à la zone urbaine éducative et technologique FPT City, le Premier ministre a demandé au groupe FPT de se concentrer sur le développement de ses domaines principaux et forts tels que la formation et l'industrie du logiciel, et de déployer des efforts pour rattraper les grandes entreprises technologiques dans le monde, contribuant ainsi à la construction gouvernement numérique, la société numérique et le citoyen numérique, et l’application créative des réalisations de la quatrième révolution industrielle en fonction des conditions, des circonstances, de l'échelle et du niveau du Vietnam.Il a exprimé son espoir que le premier géant technologique du Vietnam maintienne une stratégie de formation associée à la production pour contribuer à la formation des ressources humaines pour l'ensemble du pays, développer l'infrastructure des technologies de l'information pour la transformation numérique, créer plus d'emplois et améliorer les revenus des employés et fabriquer des produits de haute qualité pour l'usage domestique et l'exportation.Le chef du gouvernement a également rendu visite à l'usine de fabrication de composants aérospatiaux de Sunshine investie par la société américaine Universal Alloy Corporation avec un capital total de 170 millions de dollars dans le parc de hautes technologies de Da Nang.Couvrant 16,7 ha, l'usine de fabrication a une capacité prévue de 12.470 tonnes métriques par an. La valeur d'exportation de ses composants d'avions était de 25 millions de dollars en 2021, devrait atteindre 82 millions de dollars en 2022 et plus de 180 millions de dollars à partir de 2026.Il a demandé à l'entreprise de continuer à prêter attention à la responsabilité sociale et à la protection de l'environnement, à bien mettre en œuvre des politiques pour les employés et à créer un environnement de travail sûr, convivial et harmonieux.Inspectant le parc de logiciels n°2, qui représente un investissement total de 800 milliards de dongs (34,4 millions de dollars) dans l’arrondissemeng de Hai Chau, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à une construction plus rapide pour le mette en service bientôt.Une fois opérationnel, le parc proposera environ 6.000 emplois liés aux technologies de l'information et du numérique.Le Premier ministre a également visité la zone de planification du port maritime de Lien Chieu, au cours de laquelle il a souligné l'importance de ce port maritime pour la région, car il créera des liens concertés entre le trafic fluvial, routier, ferroviaire et aérien.Il a demandé une accélération des procédures d'investissement et d'attraction des investissements dans le partenariat public-privé afin de démarrer les travaux du projet fin 2022 et de les achever en 2025.A cette occasion, le chef du gouvernement a également rendu visite à l'ancien combattant Tran Thi Kim Cuc dans le quartier de Thanh Long et à la mère héroïque Nguyen Thi Nhung dans le quartier de Thuan Phuoc de l’arrondissement de Hai Chau.Il a affirmé que le Parti, l'Etat et le peuple n’oublient jamais l'esprit les contributions et les sacrifices des invalides, des martyrs et de ceux qui ont rendu service à la révolution. Il a demandé aux autorités locales de continuer à prêter attention et à prendre soin de leur vie matérielle et spirituelle.- VNA