Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du Forum d'affaires Vietnam-États-Unis. Photo: VNA





Cet événement a été organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec le consulat général du Vietnam à San Francisco et le « US - ASEAN Business Council » (Conseil d’affaires



Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que lors de la visite d'État au Vietnam, le président américain, Joe Biden, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, avaient annoncé la mise à niveau des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral.



Le Premier ministre a déclaré qu'après près de quatre décennies de Renouveau, le Vietnam avait réalisé de nombreuses réalisations remarquables. Le PIB de l'économie a atteint 409 milliards de dollars. Le revenu moyen par habitant est passé de 160 dollars à plus de 4.100 dollars. Le Vietnam est devenu l’une des 20 premières économies en matière de commerce extérieur et l’une des 40 plus grandes économies du monde.



Le Premier ministre a déclaré espérer que les entreprises américaines continueraient à investir au Vietnam, aidant ainsi le Vietnam à participer aux chaînes d'approvisionnement mondiale, notamment dans les domaine des sciences et technologies et de l’innovation. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien était prêt à ouvrir la porte à toutes les entreprises pour qu'elles investissent et fassent des affaires de manière légale, stable et efficace. San Francisco (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et des activités bilatérales aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, le 18 septembre à San Francisco (heure locale), à un forum d’affaires Vietnam-États-Unis sur la coopération dans les domaines des technologies et de l'innovation.Cet événement a été organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec le consulat général du Vietnam à San Francisco et le « US - ASEAN Business Council » (Conseil d’affaires Etats-Unis – ASEAN).Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que lors de la visite d'État au Vietnam, le président américain, Joe Biden, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, avaient annoncé la mise à niveau des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral.Le Premier ministre a déclaré qu'après près de quatre décennies de Renouveau, le Vietnam avait réalisé de nombreuses réalisations remarquables. Le PIB de l'économie a atteint 409 milliards de dollars. Le revenu moyen par habitant est passé de 160 dollars à plus de 4.100 dollars. Le Vietnam est devenu l’une des 20 premières économies en matière de commerce extérieur et l’une des 40 plus grandes économies du monde.Le Premier ministre a déclaré espérer que les entreprises américaines continueraient à investir au Vietnam, aidant ainsi le Vietnam à participer aux chaînes d'approvisionnement mondiale, notamment dans les domaine des sciences et technologies et de l’innovation. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien était prêt à ouvrir la porte à toutes les entreprises pour qu'elles investissent et fassent des affaires de manière légale, stable et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à l'échange de documents de coopération entre des entreprises des deux pays. Photo: VNA

Lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et américaines dans les secteurs des produits biopharmaceutiques, des technologies numériques, le cloud computing, de la conception et du développement de logiciels informatiques et d’applications mobiles.



Auparavant, le même matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait pris un petit-déjeuner de travail avec des entrepreneurs d’origine vietnamienne, qui avaient apprécié l’amélioration du climat d’investissements et d’affaires au Vietnam, et affirmé vouloir contribuer davantage au développement du Vietnam et des relations entre les deux pays.



Dans l’après-midi du 18 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré une délégation d'hommes politiques et d'entrepreneurs de l'Oregon dirigée par Vince Porter, chef du Bureau de développement économique de l'Oregon. Lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et américaines dans les secteurs des produits biopharmaceutiques, des technologies numériques, le cloud computing, de la conception et du développement de logiciels informatiques et d’applications mobiles.Auparavant, le même matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait pris un petit-déjeuner de travail avec des entrepreneurs d’origine vietnamienne, qui avaient apprécié l’amélioration du climat d’investissements et d’affaires au Vietnam, et affirmé vouloir contribuer davantage au développement du Vietnam et des relations entre les deux pays.Dans l’après-midi du 18 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré une délégation d'hommes politiques et d'entrepreneurs de l'Oregon dirigée par Vince Porter, chef du Bureau de développement économique de l'Oregon.