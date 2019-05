Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov. Photo : VNA



Saint-Pétersbourg (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite en Russie, a rencontré mardi le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré se réjouir de se rendre à Saint-Pétersbourg, avant de féliciter la ville pour ses progrès socio-économiques importants.



Appréciant l’épanouissement des relations entre Saint-Pétersbourg et des localités vietnamiennes à travers des visites régulières de délégations de différents échelons et des projets communs, Nguyen Xuan Phuc a déclaré le soutien du gouvernement vietnamien pour la coopération décentralisée entre les deux pays dans tous les domaines.



Il a salué la collaboration entre Saint-Pétersbourg et des localités vietnamiennes pour organiser des activités significatives dans le cadre de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam. Il a également saisi cette occasion pour remercier les autorités locales pour avoir créé des conditions favorables aux Vietnamiens à Saint-Pétersbourg.



Le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg a affirmé que sa ville attachait toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle entre la Russie et le Vietnam. Il a indiqué que Saint-Pétersbourg avait organisé et organiserait des activités pour fêter le 95e anniversaire de la première arrivée du Président Ho Chi Minh en Russie et le cinquantenaire du décès du grand leader vietnamien.



Selon lui, dans le cadre des Années croisées entre les deux pays, sa ville organisera plusieurs événements significatifs, dont un forum de jeunesse Vietnam-Russie et une Journée de Ho Chi Minh-Ville. Le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg a en outre cité des projets communs entre sa ville et des partenaires vietnamiens dans le tourisme et l’hôtellerie.



Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait déposé une gerbe de fleurs au cimetière mémorial Piskarevskoïe où sont enterrées des centaines de milliers de civils et combattants morts entre 1941 et 1944. Le dirigeant vietnamien avait également visité la zone commémorative de Lénine à l’Institut Smolny, le bateau-musée Aurore et le Palais d’Hiver.



Mardi après-midi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a quitté Saint-Pétersbourg pour se rendre à Moscou où il aura d’autres activités importantes dans le cadre de sa visite officielle en Russie. -VNA