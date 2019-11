Hanoi, 8 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 8 novembre à Hanoi le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, et une délégation des entreprises américaines pour une visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les efforts déployés par le secrétaire américain au Commerce pour promouvoir les relations commerciales et les investissements entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a souligné que le Vietnam appréciait toujours le partenariat intégral avec les États-Unis et espérait porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a pris note des progrès de plus en plus pragmatiques et efficace dans les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment la croissance stable des liens économiques et commerciaux, qui constituent un moteur important des relations entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également apprécié la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement afin de discuter de questions économiques et commerciales d'intérêt commun et de promouvoir le commerce bilatéral, aidant ainsi à dégager des obstacles de leurs entreprises.

Il s’est félicité de l’étroite collaboration entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le Bureau du représentant américain au commerce dans l’élaboration d’un plan d’action visant à instaurer une balance commerciale harmonieuse et durable entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien s'est engagé à créer les meilleures conditions possibles pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement avec les États-Unis et à ouvrir le marché aux produits américains.

Il a ajouté que le Vietnam réalise le processus d’actionnarisation des entreprises publiques, ce qui offre aux entreprises américaines la possibilité de devenir des partenaires stratégiques de ces entreprises.



Le Premier ministre a ajouté qu'il espérait que les États-Unis enverraient un plus grand nombre de délégations des entreprises au Vietnam en 2020, alors que ce pays présidait l'ASEAN.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré que la délégation des entreprises américaines qui l'accompagnaient au cours de son voyage était composée de représentants de nombreuses grandes entreprises intéressées par le marché vietnamien.

Il a fait remarquer que le revenu par habitant au Vietnam avait augmenté de manière continue, reflétant le développement socio-économique du pays.

Selon Wilbur Ross, les groupes américains souhaitent contribuer au développement du Vietnam et espèrent que le gouvernement vietnamien améliorera encore l’environnement des affaires et des investissements et simplifiera les procédures administratives pour faciliter davantage les activités commerciales.

Il a ajouté que le département américain du Commerce prévoyait d'organiser une délégation des entreprises américaines pour se rendre au Vietnam en mars de l'année prochaine afin de rechercher des possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie.

En outre, les deux pays pourraient promouvoir un partenariat dans le secteur de la santé, ce qui constitue une force des États-Unis, a-t-il déclaré.

Des représentants de certains groupes américains ont exprimé le souhait d’investir davantage au Vietnam et ont remercié le gouvernement, les ministères, les secteurs et les partenaires vietnamiens pour leur soutien et leur coopération ces derniers temps.

Ils ont exprimé l'espoir d'un commerce bilatéral plus fort et de l'ouverture de vols directs entre les deux pays.

Après la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et des responsables des deux pays ont assisté à la signature de plusieurs accords commerciaux importants. - VNA