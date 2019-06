Le PM Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur de l'Inde du Vietnam, Parvathaneni Harish. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu lundi matin à Hanoi l'ambassadeur de l'Inde, Parvathaneni Harish, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité l'ambassadeur indien d’avoir bien accompli son mandat au Vietnam, contribuant à promouvoir les bonnes relations entre les deux pays, qui ont multiplié les échanges de délégations.

Sur la base du doublement du commerce bilatéral ces dernières années, le Premier ministre Nguyenn Xuan Phuc a proposé de continuer de promouvoir la coopération commerciale. Il a suggéré à l'Inde de faciliter davantage l'écoulement de fruits vietnamiens sur le marché indien.

Le Premier ministre s'attend à ce qu'un nombre croissant d'entreprises indiennes investissent au Vietnam. Le gouvernement vietnamien s'est engagé à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, indiens entre autres, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a aussi proposé que les deux pays continuent à promouvoir la coopération dans la défense dans les temps à venir.

Le Premier ministre a apprécié que l'ambassadeur Parvathaneni Harish se soit rendu dans 26 provinces et villes du Vietnam afin de rechercher des possibilités de coopération entre localités des deux pays, entre les deux pays en général, dont les échanges culturels entre les deux peuples.

Il a souhaité à que quel que soit le poste que le diplomate indien occuperait dans le temps à venir, il contribuerait de manière avtive à la promotion des bonnes relations entre le Vietnam et l'Inde.

L’ambassadeur de l’Inde, Parvathaneni Harish, a exprimé ses sincères remerciements au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, aux ministères et aux secteurs vietnamiens pour lui avoir créé des conditions favorables à l'accomplissement de son mandat.

L'ambassadeur a exprimé sa satisfaction devant le doublement du commerce bilatéral depuis 2016 pour atteindre plus de 10 milliards de dollars, et a espéré que les deux pays continueraient de promouvoir leur coopération dans le commerce et la défense.-VNA