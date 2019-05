La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et le vice-président indien, Venkaiah Naidu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a souligné que le Vietnam prenait en haute considération les bonnes relations d’amitié traditionnelles de longue date avec l’Inde lors de l’entretien ce vendredi 10 mai à Hanoï avec le vice-président indien, Venkaiah Naidu, en visite officielle au Vietnam et pour participer au Vesak de l’ONU 2019.

Elle a estimé le développement fructueux des relations bilatérales dans divers domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2007 et du partenariat stratégique intégral en 2016.

Venkaiah Naidu a fait grand cas de la coordination étroite entre les deux pays dans la mise en œuvre du projet de conservation et de restauration des patrimoines culturelles mondiales à My Son dans la province de Quang Nam au Centre et celui d’assistance de la communauté des Cham dans la province de Ninh Thuan au Sud.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges et contacts de haut niveau, de multiplier les échanges entre les deux peuples et d’appliquer les accords signés. Ils ont estimé la coopération dans la défense et la sécurité, tout en saluant l’organisation réussie du 1er Dialogue sur la sécurité maritime en mars 2019 et les visites au Vietnam de navires de la Marine et des Garde-côtes indiens au début de l’année.

Ils ont décidé de promouvoir la coopération économique et commerciale et d’investissement pour porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars et d’élaborer bientôt les plans précis pour réalises les accords commerciaux signés et relever les barrières commerciales.

Le Vietnam et l’Inde ont souhaité accélérer la promotion de l’investissement, notamment dans les technologies de l’information, l’énergie, les énergies renouvelables, les infrastructures, l’agriculture, l’innovation et le pétrole. Ils se sont accordés pour exploiter bientôt les lignes directes pour relier de grandes villes. Ils ont aussi discuté des mesures pour renforcer la coopération dans d’autres domaines comme la formation, les sciences et technologies.

Les deux parties ont affirmé poursuivre le soutien de la coopération décentralisée, de l’échange de délégations de jeunes pour étudier l’histoire et la culture vietnamiennes comme indiennes. Elles ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun et affirmé s’entraider lors des forums multilatéraux, notamment au sein de l’ONU et soutenir leur candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dang Thi Ngoc Thinh a déclaré que le Vietnam soutenait la politique d’Agir vers l’Est de l’Inde et la position du pays au regard de la question de la Mer Orientale. Elle a demandé à l’Inde de soutenir le maintien de l’ordre dans cette zone maritime dans le respect du droit international, de la souveraineté et du droit souverain, de l’intégrité territoriale ; la garantie de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation aérienne et maritime ; le règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Venkaiah Naidu a tenu en haute estime les efforts et contributions du Vietnam aux activités religieuses du monde et aux activités du Bouddhisme, en particulier. Il s’est déclaré convaincu que le Vesak de l’ONU 2019 réussira. -VNA