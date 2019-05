Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a reçu vendredi 10 mai à Hanoi le vice-président indien Venkaiah Naidu, qui préside également la Rajya Sabha, la Chambre haute du Parlement indien.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân serre la main du vice-président indien Venkaiah Naidu, président de la Rajya Sabha, le 10 mai à Hanoi. Photo : VNA

Elle a salué la visite officielle au Vietnam de Venkaiah Naidu et sa participation à la Journée du Vesak des Nations unies 2019, estimant que ce voyage contribuerait à consolider et à renforcer la confiance politique et la solidarité entre les États et les peuples vietnamiens et indiens.La dirigeante vietnamienne a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations entre le Vietnam et l’Inde durant ces dernières années, en particulier après que les dirigeants des deux pays ont convenu de porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en 2016.Se mettant d’accord avec les opinions de Nguyên Thi Kim Ngân, Venkaiah Naidu a dit que le Vietnam et l’Inde s’étaient toujours appuyés mutuellement dans les forums internationaux, et il s’est engagé à poursuivre la coordination et l’assistance mutuelle entre les deux pays dans les enceintes multilatérales, en particulier dans le cadre des Nations unies.Il a promis un soutien mutuel aux efforts de chaque pays pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le Vietnam se présentant pour le mandat 2020-2021 et l’Inde pour le mandat 2021-2022.Depuis 2016, les députés vietnamiens et indiens ont créé des groupes parlementaires d’amitié dans leur pays respectif, a-t-il ajouté.Nguyên Thi Kim Ngân a indiqué que les relations entre les organes législatifs vietnamiens et indiens se sont renforcées ces dernières années, contribuant de manière significative au renforcement des liens entre les deux nations.Elle a noté avec plaisir que de nombreux dirigeants de pays étrangers, dont l’Inde, avaient manifesté leur intérêt et avaient accepté d’envoyer des délégations de haut rang à la Journée du Vesak 2019 au Vietnam, témoignant ainsi leur soutien au pays hôte.La présidente de l’Assemblée nationale a demandé au vice-président indien de promouvoir l’échange de visites de haut niveau entre les dirigeants des deux pays par le biais des canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.Elle a suggéré de renforcer les échanges populaires et la coopération entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises, tout en développant les projets d’investissement communs et en maintenant le rôle des associations d’amitié et des groupes parlementaires d’amitié dans chaque pays.Les deux parties devraient intensifier les consultations et le partage d’informations, en plus de se soutenir mutuellement lors de forums multilatéraux et d’apporter conjointement des contributions actives aux mécanismes de coopération de l’ASEAN-Inde, du Sommet de l’Asie de l’Est, du Forum régional de l’ASEAN et du Dialogue Asie-Europe (ASEM) et de la coopération Sud-Sud, ainsi que des mécanismes de coopération régionaux et sous-régionaux des Nations unies.Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur certaines questions d’intérêt commun, telles que le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques et dans le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA