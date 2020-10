Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors du 7e Congrès du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police a débuté lundi matin 12 octobre à Hanoï. Photo: http://baochinhphu.vn



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a la voie à suivre à l'organisation du Parti pour la Police dans le processus de direction lors de son prochain mandat, lors de son 7e Congrès qui a débuté lundi 12 octobre à Hanoï.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a loué des résultats remarquables de l'organisation du Parti pour la Police lors de son dernier mandat.

Il a demandé aux forces policières de continuer de discuter avec l'esprit d'autocritique et de critique des limites, des lacunes, en particulier des causes subjectives à surmonter.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de ne pas être absolument subjectif, tout en précisant que le Parti, l'État et le peuple souhaitaient voir les forces policières populaires se joindre aux travaux de manière plus radicale et plus vigoureuse.

Le dirigeant vietnamien a exhorté à l'organisation du Parti pour la Police à valoriser les leçons basées sur le peuple et la force des masses dans la cause de la défense de la sécurité nationale et du maintien de l’ordre social.

Appréciant le rapport politique présenté lors du congrès, il a demandé que quelles que soient les circonstances et conditions, les forces de la police populaire adhèrent au principe sur le leadership absolu, direct et complet du Parti dans tous les aspects pour la force de la police populaire.

Le Premier ministre a aussi demandé de mettre en œuvre de manière sérieuse, efficace et institutionnaliser à temps opportun des lignes et politiques du Parti sur la garantie de la sécurité nationale et l’ordre social.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’édifier une organisation du Parti pour la Police ayant une base idéologique et morale solide, bien organisé, d’édifier les forces de police populaire saines, fortes et de plus en plus modernisées.

Il a demandé de continuer le perfectionnement de l’appareil du ministère, de multiplier les activités de contrôle, de resserrer la discipline de l’organisation du Parti pour la Police et des forces policières, de promouvoir l’application des sciences et technologies dans leurs travaux.

L’organisation du Parti pour la Police doit se renseigner sur les avantages et défis dans le nouveau contexte pour donner de manière proactive des alertes précoces face aux risques qui pourrait menacer la sécurité et les intérêts du pays, a ajouté le Premier ministre.

Il a également demandé de bien garantir la sécurité nationale, l’ordre sociale et de maintenir un environnement paisible et stable, contribuant au développement socioéconomique national.

Il a exhorté de promouvoir la coopération internationale, la réforme administrative ainsi que de collaborer étroitement avec des ministères, secteurs et localités, notamment l’Armée populaire du Vietnam, pour valoriser le rôle noyau de la Police populaire dans la garantie de la défense nationale.-VNA