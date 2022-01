Le Premier ministre du Laos Phankham Viphavanh. Photo : khmertimeskh.com

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre du Laos Phankham Viphavanh, en tête d'une haute délégation du gouvernement lao, effectuera du 8 au 10 janvier une visite officielle au Vietnam, selon un communiqué rendu public par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le dirigeant lao coprésidera la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et lancera l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

La visite sera effectuée sur invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

En juillet 1962, le Vietnam et le Laos ont convenu d'établir leurs relations diplomatiques. En février 2019, à l'occasion de la visite au Laos du secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, les deux parties ont convenu de passer des "relations traditionnelles" aux " relations traditionnelles grandioses".

Dans le domaine économique, le Vietnam est l'un des trois plus grands investisseurs au Laos. -VNA