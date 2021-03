Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion périodique du gouvernement du mois de février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la réunion périodique du gouvernement en février 2021, tenu ce mardi 2 mars, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux membres du gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des tâches.Evaluant les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour les deux premiers mois de l'année, il a déclaré que les objectifs avaient dépassent ceux mentionnés dans le rapport présenté à l'Assemblée nationale.M. Phuc a souligné que le Vietnam avait réussi à atteindre son double objectif : maîtriser l'épidémie et stimuler la production dans la nouvelle normalité.Le chef du gouvernement a déclaré que cette performance était due à la participation de l'ensemble du système politique, aux efforts remarquables des entreprises et des habitants et notamment du gouvernement, de ses membres et des localités.A propos de certaines tâches clés dans les temps à venir, le Premier ministre a souligné la détermination de remplir les tâches du premier semestre, notamment la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, la lutte acharnée contre le COVID-19, l’accélération de la vaccination.Partageant les difficultés de nombreuses entreprises, M. Phuc a demandé aux ministères et secteurs de continuer à éliminer les difficultés en faveur des celles-ci, de promouvoir leur production et affaires, d'accélérer la reprise socio-économique, d'atteindre la croissance et d’attirer des fonds d’investissement direct étranger de qualité.Le Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs d’examiner et de proposer le deuxième programme d’assistance aux entreprises.Selon un rapport sur l'évaluation supplémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2020 du ministère du Plan et de l'Investissement, la croissance des exportations a atteint 7% ; la croissance du PIB, 2,91% ; le revenu par habitant, 2.779 dollars. Les indices sont tous supérieurs au rapport précédent. -VNA