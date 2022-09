Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la 17e réunion du Comité directeur national de la prévention et du contrôle du Covid-19 . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, lors d’une réunion tenue mardi 13 septembre à Hanoi, qu'il faudrait éviter la pénurie de médicaments et de matériel en raison des procédures administratives, des réglementations légales et du manque de responsabilité des fonctionnaires.

Pham Minh Chinh qui est également chef du Comité directeur national de la prévention et du contrôle du Covid-19, a demandé de surmonter les obstacles dans les appels d'offres, l'achat de médicaments, de fournitures et de produits biologiques médicaux dès ce mois-ci.

Les ministères de la Santé, des Finances, du Plan et de l'Investissement, et les localités sont appelés à lever les obstacles et à assurer suffisamment de médicaments, d'équipements, de produits biologiques et de fournitures médicales dans l'examen et le traitement des maladies, la prévention et le contrôle du Covid-19 en particulier.

Le chef du gouvernement a en outre exhorté les localités à accorder de l’attention aux personnes touchées par le Covid-19, notamment aux plus défavorisés et aux enfants orphelins à cause de l'épidémie.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme doit promouvoir le tourisme, se coordonner avec les ministères de la Sécurité publique et des Affaires étrangères pour étendre les politiques de visas pour développer le tourisme, car c'est un secteur économique de pointe, contribuant au développement socioéconomique.

Pham Minh Chinh a demandé de continuer de promouvoir l'information et la diffusion des politiques, en mettant l'accent sur la direction du Parti et de l'État sur la prévention et le contrôle du Covid-19, les réalisations socio-économiques, l’explication des avantages de la vaccination contre le Covid-19.

Selon un rapport du Comité directeur national de la prévention et du contrôle du Covid-19 présenté lors de la réunion, le Vietnam recense plus de 11,4 millions de cas de Covid-19, dont 10,3 millions déclarés guéris et plus de 43.000 décès.

Le pays a administré au 11 septembre 258,7 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Près de 100% des personnes âgées de plus de 12 ans sont doublement vaccinées, selon les statistiques. –VNA