La centrale hydrauliques Nam Lua à Dien Bien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de ne pas stagner et ralentir l’avancement des projets énergétiques majeurs, dans la Conclusion N°100/TB-VPCP concernant la réunion sur «La situation de la production et des affaires au cours des six premiers mois de 2022 et la mise en œuvre des projets majeurs du groupe Electricité du Vietnam (EVN).

Le Premier ministre a précisé que la mission la plus importante du secteur de l'électricité en 2022 et les années suivantes était d'assurer l'approvisionnement en électricité pour le développement socio-économique ; de ne pas laisser se produire la pénurie d'électricité et la crise énergétique dans n’importe quelle situation. En plus, le secteur de l'électricité doit se développer de manière durable, efficace, transparente et dans une concurrence saine.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité de gestion de fonds de l'État dans les entreprises d'ordonner le Groupe de charbon et des minéraux et la Compagnie générale Nord-Est de prendre les mesures pour réduire les coûts d'exploitation du charbon au pays, tout en garantissant une quantité suffisante de charbon pour la production d'électricité dans le cadre de contrats signés.

Il a aussi demandé de résoudre des problèmes en suspens, d’élaborer un mécanisme pour fixer des prix de l'énergie éolienne pour les nouveaux projets d'investissement selon le mécanisme du marché, d’assurer un prix d'achat d'électricité raisonnable, conformément aux dispositions de la loi, en accordant une attention particulière à la conformité des intérêts entre l'Etat, les investisseurs et le peuple. -VNA