Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la 2e réunion du Comité de pilotage du gouvernement sur la réforme administrative. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 19 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré apprécier les résultats de la réforme administrative obtenus ces neuf derniers mois.

Le Parti et l’Etat considèrent toujours la réforme administrative comme un élément important de la percée stratégique en termes de perfectionnement des institutions, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage du gouvernement sur la réforme administrative, lors de sa deuxième réunion tenue le 19 octobre à Hanoï.

Entre janvier et septembre, 657 procédures liées aux activités commerciales ont été éliminées ou simplifiées; 11.700 mécanismes de guichet unique de différents niveaux ont été mis en place dans l’ensemble du pays. Plus de 4.000 démarches administratives (plus de 61% du total) ont été mises en ligne...

Panorama de la 2e réunion du Comité de pilotage du gouvernement sur la réforme administrative. Photo: VNA

Le Premier ministre a demandé aux membres du Comité de pilotage de collaborer de manière proactive et efficace avec les ministères, secteurs et localités pour accélérer la réforme administrative au cours des derniers mois de l’année. -VNA