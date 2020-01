Toronto, 19 janvier (VNA) - La Société Canada - Vietnam a organisé samedi 18 janvier à Toronto, son programme pour célébrer la Nouvelle Année du Rat 2020 (Têt traditionnel).

Photo : VNA

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau lui a adressé une lettre de félicitation. Il a affirmé que le Nouvel An lunaire était est une excellente occasion de reconnaître les contributions importantes des Canadiens d’origine vietnamienne au développement du Canada dans tous les domaines. Justin Trudeau a adressé ses meilleurs vœux du Têt traditionnel à la communauté des Vietnamiens au Canada et dans le monde entier.La directrice de la Société Canada - Vietnam, Julie Nguyen, a déclaré que la célébration cette année a vu la présence de nombreux invités internationaux, en particulier des pays de l'ASEAN et d'Amérique latine, reflétant l'intérêt croissant des partenaires étrangers au Canada pour coopérer avec le Vietnam dans le commerce, l'investissement et l'éducation.Le Vietnam et le Canada ont de plus grandes opportunités pour des échanges commerciaux et culturels plus forts, a déclaré le maire adjoint de Toronto Denzil Minnan-Wong, ajoutant que cet événement du Têt traditionnel du Vietnam offre une chance non seulement aux expatriés et aux entreprises vietnam iens de se rencontrer, mais aussi à Toronto et à Ho Chi Minh-Ville d'élargir le partenariat.En 2019, le Vietnam est resté le plus grand partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est, avec un chiffre d'affaires bilatéral estimé à 7,8 milliards de dollars canadiens (soit 5,98 milliards de dollars américains). - VNA