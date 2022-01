Le Premier ministre canadien Justin Trudeau envoie un message de bonne année à la communauté vietnamienne au Canada. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a adressé ses voeux du Nouvel An lunaire à la communauté vietnamienne au Canada, affirmant qu’il s’agit d’une occasion de reconnaître les contributions incommensurables de la communauté canadienne d’origine vietnamienne.

Le 22 janvier, l’ambassade du Vietnam au Canada, en collaboration avec Canada Vietnam Society, a organisé un programme en ligne pour saluer le Nouvel An lunaire ou Têt.

L’événement a vu la participation de Mary Ng, ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, des sénateurs canadiens Peter M.Boehm et Victor Oh, du maire de Toronto John Tory, d’ambassadeus de pays de l’ASEAN et plusieurs autres invités.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a déclaré se réjouir du développement des relations entre les deux pays malgré les difficultés causées par le COVID-19, dont une hausse de 19% des échanges commerciaux bilatéraux en 2021. Il a affirmé la volonté du Vietnam de s’efforcer de devenir “un nouveau tigre” dans la région, avant de souligner l’importance de la coopération internationale pour cet objectif, dont des liens économiques Vietnam-Canada.

De son côté, la ministre Mary Ng s’est déclarée convaincue que le Comité économique mixte aiderait à renforcer les relations commerciales en plein développement entre le Canada et le Vietnam. -VNA